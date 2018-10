NBA al via stanotte | i favoriti? I Golden State Warriors

NBA al via - 10 cose che dovete conosce anche se non sapete nulla di basket : Boban Marjanovic che non ha bisogno di saltareIl basso Isaiah ThomasTre fratelli in NbaIl signore dell'NBA, LeBron «King» JamesIl tradimento non si perdonaBecky pronta ad allenareOltre la regular season Nuove regole NBA a un tiro di schioppoCome dentro un filmC’è un problema fondamentale per chi vuole guardare il campionato NBA: si chiama fuso orario. Quasi tutte le partite si giocano dopo la mezzanotte italiana. A parte questo piccolo ...

NBA al via - chi può sfilare l'anello ai Warriors? : Golden State parte ancora da favorita, LeBron a Los Angeles per interrompere l'egemonia, fari puntati su Celtics e Rockets

NBA al via : Sky e il League Pass ufficiale sono le opzioni per vedere i match in diretta : Poco più di 48 ore, e la stagione NBA 2018-19 prenderà il via con due sfide al vertice delle due conference: martedì notte, infatti, il via sarà con Boston-Philadelphia, alle 2 ora italiana, seguita ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Drummond spazza via OKC - ancora bene Ayton : Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 91-97 Con Russell Westbrook ancora fermo ai box e Paul George tenuto a riposo, gli occhi di tutti a Oklahoma City erano puntati sul debutto di Dennis Schroeder in ...

NBA al via - Alessandro Del Piero presenta la nuova stagione : 'LeBron bene - ma Golden State...' : E per presentarla su Sky Sport " dove potrete seguirla come mai prima d'ora grazie al nuovo canale Sky Sport NBA sul 206 " c'è nientemeno che Alessandro Del Piero, da sempre grande appassionato di ...

NBA - Tristan Thompson dimentica che LeBron è andato via : 'Cavs - siamo ancora i campioni a Est' : Il basket è un gioco di squadra. Un complesso e intricato mix di schemi e improvvisazione che porta cinque giocatori sul parquet a trovare linee di passaggio e a fare scelte per mettere in condizioni ...

Mercato NBA – Jimmy Butler via dai Timberwolves? Ecco 3 possibili destinazioni : In attesa di conoscere il reale esito dell’incontro fra Jimmy Butler e i Minnesota Timberwolves, Ecco 3 possibili destinazioni per una trade che metterebbe d’accordo tutte le parti in causa Sono ore di tensione per tutti i fan dei Minnesota Timberwolves. Jimmy Butler, una delle principali stelle della franchigia, avrebbe incontrato coach Thibodeau, in queste ore, per decidere il suo futuro nella franchigia del Minnesota. Butler in passato ...

NBA - tutte le date e gli appuntamenti per il via della nuova stagione : Dopo oltre tre mesi la grande macchina NBA è pronta a rimettersi in moto: Philadelphia e Dallas apriranno le danze dal 21 settembre, pronte poi a volare in Cina per i Global Games, mentre i campioni ...

NBA - Gordon Hayward : "Ho recuperato al 100% - sarò in campo fin dal via' : Le parole che tutti i tifosi dei Boston Celtics , e non solo, volevano sentire le pronuncia Gordon Hayward: "In pratica sono pronto già al 100%", dice l'ala biancoverde, reduce da un recupero di 11 ...

NBA - quarta operazione al ginocchio destro - Westbrook fuori un mese : sarà pronto al via? : Ancora il maledetto ginocchio destro. Dopo aver dovuto sopportare tre operazioni nel giro di nove mesi , cortesia dello scontro a gioco fermo con Patrick Beverley occorso nei playoff 2013, , Russell ...

NBA - Manu Ginobili si ritira : 'Viaggio favoloso - ben oltre i miei sogni' : 'Oggi, con un mix di emozioni, annuncio il mio ritiro dal basket. Provo immensa gratitudine per chiunque, famiglia, amici, compagni, allenatori, staff, tifosi, abbia fatto parte della mia vita negli ...

NBA - via Ariza dentro Anthony : i Rockets ci hanno davvero guadagnato? : Carmelo Anthony approda a Houston dopo l’esperienza non certo positiva in quel di Oklahoma City, sostituirà Ariza Via Ariza dentro Carmelo Anthony: i Rockets ci hanno davvero guadagnato? E’ la domanda che molti appassionati di NBA si stanno ponendo in queste ore, una domanda alla quale è difficile rispondere. Parlare a priori è senz’altro complicato, ma c’è un quesito al quale bisogna in primis rispondere. Di quale ...

