Napolitano torna in Senato dopo l’intervento Casellati lo omaggia | “Esempio per tutti”

(Di martedì 16 ottobre 2018)l’intervento chirurgico all’aorta della scorsa primavera, quando fu ricoverato d’urgenza al San Camillo di Roma, e il lungo recupero, nell’Aula delto l’ex presidente della Repubblica Giorgio, per assistere alle comunicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre. “Caro presidente credo che la sua capacità di partecipazione ai lavori e la sua passione istituzionale siano il migliore esempio per tutti i componenti di questa aula”, è stato il saluto della presidente delMaria Elisabetta Alberti. Parole alle quali è seguito l’applauso dell’Aula di Palazzo Madama.l’intervento di Conte, infine, il saluto di diversiri, compreso quello di Matteo Renzi, del capogruppo dem Andrea Marcucci e dell’ex ministra ...