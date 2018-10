Napoli | Mary non ce l' ha fatta | la giovane donna è morta per arresto

Blastingnews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Quella che si è consumata nelle scorse ore per le strade della citta' diè una vera e propria tragedia VIDEO. Un dramma che riguarda unaIazzetti, deceduta nella notte di domenica 14 ottobre, a to di uncardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprenda dai media locali, infatti, laha perso la vita, provocando un grande dolore in tutti i suoi amici, conoscenti e familiari. Pare che la ragazza fosse stata trapiantata di recente e, nonostante tutte le avversita' che aveva dovuto superare, sembrava si stesse riprendendo e in forma. Tragedia a: muore unaa causa di uncardiocircolatorio Come un fulmine a ciel sereno, l'cardiocircolatorio ha spento ogni speranza di guarigione per, proprio mentre lei era ancora ricoverata presso il Centro Regionale Trapianti di. ...