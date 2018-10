Napoli | fermato contrabbandiere | in casa 84 chili di sigarette

Napoli - tenta di far esplodere un gattino con un petardo nell'ano : fermato dai presenti : Una notizia di una gravita' inaudita [VIDEO]. Ciò che si è verificato a Napoli, infatti, precisamente nel comune di Bacoli, rappresenta un fatto piuttosto raccapricciante, perché un uomo ha tentato di uccidere un piccolo gattino e per farlo avrebbe scelto di torturarlo provando ad infilare un petardo nell'ano del piccolo animale, il quale fortunatamente è stato salvato da alcuni bagnanti che in quel momento si erano avvicinati alla zona e hanno ...