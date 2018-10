Napoli | a scuola cede rampa della scala antincendio | maestra ferita

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Unache non rientra nelle vie di fuga del piano di evacuazione. Accessibile. Ma "non utilizzata", precisa la preside. Unache, ad occhio nudo, non sembrava inagibile. Fino alle 11 di stamattina, quando unaha ceduto da un'altezza ci circa due metri e una insegnante è caduta, cavandosela con una frattura al piede. "Al calcagno", precisa la dirigente scolastica dell"istituto comprensivo "Nicolini-Di Giacomo" di, Iolanda Manco, che rassicura sulle condizionirimasta: "Le colleghe le hanno dato il primo soccorso. Poi è intervenuta un"ambulanza del 118, che l"ha condotta all"ospedale Cardarelli. Dalle ultime notizie, non ha lesioni interne. Ha avuto la frattura del calcagno".Il plesso in cui si è verificato l"incidente è situato in via Marco Aurelio Severino, nel quartiere di San Carlo all'Arena (guarda la gallery). Lo ...