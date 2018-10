romadailynews

: Municipio X: #sabato lo Sport è in piazza con il #Coni: #Roma – Una intera giornata con lo… - romadailynews : Municipio X: #sabato lo Sport è in piazza con il #Coni: #Roma – Una intera giornata con lo… - lurasinforma : Sabato 20 ottobre ci sarà un controllo a timbro davanti al municipio di Luras, attorno alle ore 12, dove tutte le 6… - FondazioneLuVI : Sabato 6 ottobre 2018 si è svolto il Convegno “Fragilità e Territorio” promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus, dove è… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – Una intera giornata con lo. Inteso come promotore di valori universali quali la “solidarietà, la tolleranza, la convivenza pacifica tra i popoli. Uno straordinario strumento per promuovere l’educazione, la salute e lo sviluppo, specialmente tra le nuove generazioni”. Come si evince dal Trattato di Lisbona del 2009. “Diamo il benvenuto – dichiara la Presidente delX, Giuliana Di Pillo – ale al presidente delLazio, Riccardo Viola, che hanno scelto il nostro territorio per questa iniziativa. Un territorio peraltro da sempre a vocazioneiva. Attendiamo i cittadini che, auspichiamo, vogliono prendere parte agli eventiivi e a quanti intendono conoscere e avvicinarsi alle più disparate discipline”. Il, per l’edizione 2018 di “in”, sbarca ad Ostia, al Porto turistico di Roma,20 ottobre, con una ...