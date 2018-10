Motomondiale | GP Giappone 2018 | gli orari e il programma del fine settimana di Motegi Il

oasport

(Di martedì 16 ottobre 2018) Siamo arrivati alla resa dei conti? Marc Marquez sbarca aper il Gran Premio deldi MotoGP con 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e la consapevolezza che manca ormai solo l’ufficialità per il suo quinto titolo iridato, il settimo in assoluto in carriera. Si corre sulla pista della Honda in un tracciato che, solitamente, non è il preferito dai piloti della classe regina, ma sul quale si sono spesso viste battaglie intense, grazie ad un layout che prevede staccate e curve nelle quali non si può commettere il minimo errore. In Moto2, invece, il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia proverà a continuare a cavalcare l’onda che ha intrapreso, vincendo a raffica nelle ultime uscite e portando il suo margine a +28 nei confronti del portoghese Miguel Oliveira. In Moto3, invece, Marco Bezzecchi si lecca le ferite dopo la caduta di Buriram e sarà ...