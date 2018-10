MotoGp | Nakagami rinnova il contratto con la Honda LCR | accordo prolungato anche per il

sportfair

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il pilota giapponese hail suocon laLCRper il 2019, come riportato dal team sul proprio sito Takaakihato il suocon laLCR per il 2019. Lo ha annunciato lo stesso team dia pochi giorni dal Gp del Giappone con un comunicato: “Prima di tutto, sono davvero felice di continuare con il team LCRnel 2019 – ha detto il pilota giapponese – un grande ringraziamento va al nostro sponsor Idemitsu per il suo grande supporto e ovviamente allaHRC per aver creduto in me e nelle mie capacità, fornendomi un pacchetto tecnico competitivo“. (ADNKRONOS)L'articoloilcon laLCR:per il 2019 SPORTFAIR.