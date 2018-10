MotoGP | i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP del Giappone Poche gioie | ma lo

oasport

: #MotoGP I precedenti di Dovizioso a Motegi: l'anno scorso il capolavoro in Giappone - OA_Sport : #MotoGP I precedenti di Dovizioso a Motegi: l'anno scorso il capolavoro in Giappone - marceloverzi : RT @avataramg88: I precedenti di Rossi nel GP del Giappone: tre successi a Suzuka, solo due a Motegi - PisuDavi : RT @Eurosport_IT: Tra Suzuka e Motegi, 11 podi e 5 vittorie per Valentino Rossi in Giappone ????? #JapaneseGP ???? -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Tra i circuiti preferiti dinon si possono annoverare i duesi (Suzuka e Motegi) dato che il pilota romagnolo non vi ha mai raccolto risultati eccezionali ma, proprio dodici mesi fa, il ducatista ha conquistato una delle sue vittorie più belle e importanti, dopo lo splendido duello all’ultima curva con Marc Marquez sulla pista resa viscida dalla pioggia battente. Nel complessonella gara del Sol Levante ha preso parte in 17 occasioni, totalizzando due successi (uno in 125 e uno in), tre secondi posti, due quarti posti, cinque quinti, un sesto, un nono, un decimo e un ritiro. Andiamo a fare un salto indietro nel tempo con la memoria per ricordare tutti idel forlivese nel Gran Premio del. STAGIONE 2002 – Primo anno vero e proprio per il romagnolo in 125 che non conclude il suo primo GP del. A ...