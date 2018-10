Moto3 | Nicolò Bulega si infortuna a una mano | salterà il GP del Giappone | incidente

oasport

(Di martedì 16 ottobre 2018)sarà costretto a saltare il GP delin programma nel weekend a Motegi e si teme che debba rinunciare anche al GP di Australia previsto per il fine settimana successivo. Il romagnolo, infatti, è stato vittima di undomestico e si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico per suturare due tendini delladestra. Nulla comunque di grave per il pilota dello Sky Racing Team che proprio oggi compie 19 anni: la sua stagione inè stata un po' sottotono, è andato a punti soltanto quattro volte e il miglior risultato è il settimo posto ottenuto nel recente GP di Thailandia. Il centauro, che il prossimo anno correrà in Moto2, verrà sostituito da Celestino Vietti Ramus, già protagonista nel CEV e che nel 2019 correrà in pianta stabile inproprio con questa squadra. FOTOCATTAGNI