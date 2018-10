Mostro di Firenze | e se fosse questa la faccia del killer?

Delitto Materazzo - tracce di Luca sull?arma : «Ma non sono il Mostro di Firenze» : Hanno confermato quanto scritto nel corso della perizia sul materiale biologico rilevato sull?arma del Delitto e sul casco usato dall?assassino di Vittorio Materazzo. Aula 115, parlano il...

La verità choc di suor Elisabetta : “Pacciani non è il Mostro di Firenze - io so chi è il killer” : Annamaria, ex suora e consigliera spirituale di Pietro Pacciani in carcere, è sicura della sua innocenza e spiega di essere a conoscenza del vero nome dell’assassino: "Me lo ha detto un detenuto che condivideva la cella del carcere con Pietro. Ma il nome non voglio farlo", ha detto al quotidiano La Nazione.Continua a leggere

La storia dei delitti del “Mostro di Firenze” : La notte del 21 agosto di cinquant'anni fa fu usata per la prima volta l'arma con la quale nei successivi 17 anni vennero commessi altri sette duplici omicidi The post La storia dei delitti del “mostro di Firenze” appeared first on Il Post.