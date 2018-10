Morto Mario Bandiera | fondò Les Copains

E' Morto Mario Cattaneo - patron della Sanremese 1904 : il ricordo dell'assessore Berrino : E' lutto nel mondo del ciclismo e dello sport in generale, per la morte di Mario Cattaneo , storico patron della Sanremese 1904 . Lo ricorda, commosso, l'assessore regionale Gianni Berrino . "Ho ...

Guido Ceronetti - Morto il poeta e drammaturgo che spaziò dalle marionette alla traduzione della Bibbia : È morto nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena, Guido Ceronetti, poeta, filosofo e scrittore. Aveva 91 anni. Nato a Torino, viveva da tempo in Toscana: era uno dei maggiori intellettuali contemporanei e conduceva un’esistenza ritirata, quasi ascetica. “Non ho paura di morire. Solo di soffrire. Uno ha già tribolato fin qui, e adesso tribolare in un letto di ospedale, no grazie”, aveva dichiarato in un’intervista. Ammalato da ...