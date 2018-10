È morto l' attore Gilberto Idonea | aveva 72 anni

Lil Wayne : XXXTentacion È morto senza sapere che avrebbe fatto parte di 'Tha Carter V' : E’ una storia piuttosto triste, ma anche carica di retorica mistica, quella che il sito scandalistico statunitense TMZ ha riportato recentemente sul proprio sito: secondo quanto dichiarato da fonti attendibili, infatti, il compianto rapper XXXTentacion ucciso nel corso di una rapina, a soli vent’anni, lo scorso giugno sarebbe passato a miglior vita senza sapere che la sua voce – registrata in separata sede e per scopi mai definiti – sarebbe ...

Il Segreto - anticipazioni : Saul non È morto - Francisca in sanatorio : Il Segreto, anticipazioni spagnole che finalmente portano una bella notizia: Saul non è morto. Julieta, pronta a vendicare il suo amato, era pronta a sparare a Prudencio, certa della sua colpevolezza. Giunta sul luogo designato, la Uriarte verra' fermata proprio dall'Ortega. Nel frattempo, Francisca Montenegro verra' ricoverata in sanatorio. L'immagine della dark lady della soap lascera' senza fiato i telespettatori: accasciata e con una vistosa ...

Il latin lover Maurizio Zanfanti - detto Zanza - È morto mentre faceva l'amore : Il playboy sessantatreenne romagnolo Maurizio Zanfanti, conosciuto come Zanza, è morto a causa di un malore fulminante nella notte tra il 25 e 26 settembre. Zanfanti, al momento del decesso, si trovava in compagnia di una ragazza di 23 anni dell'est Europa con cui si era appartato in uno dei suoi terreni agricoli [VIDEO] a Rimini. La giovane ha prontamente chiamato i soccorsi che però al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne il ...

Grasso : 'Governo fa distrazione di massa e danneggia l'Italia - LeU È a un punto morto' : Nella serata di questo sabato 22 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, è intervenuto Pietro Grasso, attuale senatore di Liberi e Uguali ed ex Presidente del Senato. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Pietro Grasso attacca il Governo sull'immigrazione Pietro Grasso all'inizio ha messo in guardia dal linguaggio usato da Salvini: Non può dire 'Me ne frego' o 'Boia chi molla', queste frasi hanno un ...

Latina - bimbo resta incastrato in un nastro trasportatore : È morto : Una vicenda terribile [VIDEO]si è consumata nel pomeriggio di mercoledì 12 settembre a Terracina, piccolo comune della provincia di Latina, dove un bambino di appena quattro anni, Iosif, è rimasto tragicamente bloccato nel nastro trasportatore di una cooperativa agricola. Dopo i vari tentativi di salvarlo, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, il piccolo, i cui genitori sono provenienti dall'est dell'Europa, ha perso la vita dopo ...

Milano - primo morto di eroina sintetica : È allarme sulla nuova droga : Una polvere scura, cento volte più potente dell'eroina e dagli effetti micidiali che si acquista a prezzi stracciati sul Web. Si chiama ocfentanil, la molecola sintetica che gia' ha fatto migliaia di vittime negli Stati Uniti ed ora, purtroppo, è arrivata anche in Italia. [VIDEO] Nell'aprile del 2017 un tossicodipendente di 39 anni è morto a Milano per overdose: si credeva che il decesso fosse stata provocato dalla classica 'brown sugar', eroina ...

Replica Una pallottola nel cuore 3 prima puntata su RaiPlay : Enrico Vella È morto : Questa sera torna in prima serata la fiction con Gigi Proietti, Una pallottola nel cuore 3. Il giornalista Bruno Palmieri tornera' a intrattenere il pubblico di Rai Uno con sei nuove puntate che dovrebbero essere trasmesse ogni martedì salvo improvvisi cambi di programma. Accanto al celebre attore, che in passato vestì i panni dell'indimenticabile Maresciallo Rocca, ritroveremo anche Francesca Inaudi e Marco Marzocca. In questa nuova stagione ci ...

Trapani - cane maltrattato e poi abbandonato : il piccolo Rocky È morto : Un'altra vicenda, l'ennesima, riguardante purtroppo maltrattamenti e abbandoni [VIDEO]nei confronti di animali domestici. L'ultimo episodio, però, non è costato soltanto la sofferenza per essere stato lasciato da solo, ma anche la morte del piccolo Rocky, un cucciolo di rottweiler che ha perso la vita nelle scorse ore dopo una battaglia durata diversi giorni. Il drammatico episodio, secondo quanto riferito dal quotidiano Leggo, si è verificato a ...

È morto Neil Simon - il maestro della commedia : tra i capolavori 'La strana coppia' : È deceduto in un ospedale di New York, Neil Simon, sceneggiatore di ‘Appartamento al Plaza’, ‘I ragazzi irresistibili’, ‘A piedi nudi nel parco’ e ‘La strana coppia’. Aveva 91 anni, era malato di Alzheimer [VIDEO]e aveva subito un trapianto di rene nel 2004 ricevuto da Bill Evans, suo vecchio amico e agente. Indimenticabili tutte le sue opere scritte per il cinema e il teatro Durante gli anni ’60 era stato autore per la tv e poi è diventato ...