Morto co-fondatore Microsoft Paul Allen

, il co-diinsieme a Bill Gates, èall' età di 65 anni. Lo comunica Vulcan, la società che gestisce le varie attività -anche filantropiche- alle quali si dedicava.è deceduto a Seattle, in seguito a complicazioni per un linfoma non Hodgkin, lo stesso tipo di cancro che aveva sconfitto 9 anni fa. "Anche se per moltiera un uomo della tecnologia e un filantropo, per noi era il nostro amato fratello e un amico eccezionale", così la sorella Jody.(Di martedì 16 ottobre 2018)