Morgan Stanley | prevale lo scenario rialzista a New York

Morgan Stanley brilla sulla scia dei conti : Morgan Stanley chiude il terzo trimestre con un risultato pari a 2,1 miliardi di dollari e un utile per azione è pari 1,17 dollari . Nello stesso periodo dello scorso anno la banca ha riportato un ...

Morgan Stanley : EPS balza a 1 - 17$ nel terzo trimestre - oltre le attese : Profitti e ricavi oltre le attese per Morgan Stanley che ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un Eps di 1,17 dollari, in decisa ascesa degli 0,93 dollari dell'analogo trimestre 2017. Il ...

Morgan Stanley : siamo all'inizio di una nuova fase. I titoli hot : ... incertezze che si accompagnano ormai a quelle sempre più presenti dell'economia e del debito pubblico. Dall'altra parte dell'oceano, come accennato, il Treasury bond a 10 anni è arrivato a rendere ...

Antonio Pace - Morgan Stanley : 'Attenti a credere che sia finita qui - il mercato ci farà rimpiangere il 2 - 4%' : 'Il mercato si chiede: sarà qui il governo fra tre anni? E la risposta è no'. La vede così Antonio Pace , fondatore e gestore del fondo hedge Morgan Stanley Investcorp Geo-Risk Macro Fund , fondo ...

Saipem brilla : Morgan Stanley alza prezzo obiettivo : Teleborsa, - Morgan Stanley ha aumentato il target price di Saipem, in previsione di una ripresa a livello globale degli investimenti nel settore delle esplorazioni petrolifere. Gli analisti della ...

Saipem brilla : Morgan Stanley alza prezzo obiettivo : Morgan Stanley ha aumentato il target price di Saipem , in previsione di una ripresa a livello globale degli investimenti nel settore delle esplorazioni petrolifere. Gli analisti della banca d'affari ...

Contrordine delle banche Usa Morgan Stanley : investire in Italia : Dopo sei mesi di continui deflussi di fondi sui mercati azionari (e obbligazionari) europei, secondo Morgan Stanley è ora di invertire la rotta e tornare a puntare sul vecchio continente. L’Italia resta il principale pericolo che grava sui mercati, ma ai livelli attuali di spread e quotazioni è già ampiamente scontato. La notizia fa scattare acquisti sui Btp, che riducono lo spread contro Bund, e sulle azioni dei ...

Contrordine delle banche Usa Morgan Stanley : investire sull'Italia : Dopo sei mesi di continui deflussi di fondi sui mercati azionari (e obbligazionari) europei, secondo Morgan Stanley è ora di invertire la rotta e tornare a puntare sul vecchio continente. L’Italia resta il principale pericolo che grava sui mercati, ma ai livelli attuali di spread e quotazioni è già ampiamente scontato. La notizia fa scattare acquisti sui Btp, che riducono lo spread contro Bund, e sulle azioni dei ...

Morgan Stanley - dazi non daranno grossi problemi all'economia cinese : La guerra commerciale con gli Stati Uniti non cambierà la traiettoria dell'economia cinese verso un 'soft landing', un atterraggio morbido che sta a indicare un rallentamento graduale del suo ritmo di crescita. Lo sostiene la banca Morgan Stanley, se si è espressa per bocca ...

New York : rally per Morgan Stanley : Grande giornata per Morgan Stanley , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,91%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

Tesla : anche Morgan Stanley interrompe copertura sul titolo : Morgan Stanley ha cessato la copertura azionaria su Tesla. La decisione potrebbe essere un segnale che la banca d'affari agisca da advisor al produttore di auto elettriche al fine di esplorare le ...