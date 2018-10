Moon arrivato a Roma Vedrà Mattarella e il Papa

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è arrivato a Pyongyang per un incontro di tre giorni con Kim Jong-un : Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è arrivato a Pyongyang, in Corea del Nord, per un incontro di tre giorni con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Quello che inizia oggi è il terzo incontro dell’anno tra Moon Jae-in e Kim Jong-un The post Il presidente sudcoreano Moon Jae-in è arrivato a Pyongyang per un incontro di tre giorni con Kim Jong-un appeared first on Il Post.