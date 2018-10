romadailynews

: Montuori: al momento giusto chiuderemo la questione stadio Roma: Roma – “Stiamo cercando di… - romadailynews : Montuori: al momento giusto chiuderemo la questione stadio Roma: Roma – “Stiamo cercando di… - josephsayah142 : RT @romanewseu: Stadio Roma, #Montuori: “E’ nostra intenzione portare a termine il lavoro: al momento giusto saremo in aula” #ASRoma #Stadi… - VoceGiallorossa : ??Stadio - Montuori: 'Al momento giusto vogliamo chiudere il nostro lavoro. L'iter va avanti' - -

(Di martedì 16 ottobre 2018)– “Stiamo cercando di sciogliere tutti i nodi e appena pronti si andra’ in Aula”. Cosi’ Luca, assessore ai Lavori pubblici diCapitale, intervistato da Radio Radio in merito alle vicende dellodella societa’ giallorossa a Tor di Valle. “La nostra intenzione e’ portare a termine la strada intrapresa- ha spiegato- attendendo naturalmente anche i risultati della due diligence fatta in seguito alle vicende giudiziarie. Contiamo comunque, quando sara’ il, di chiudere il nostro lavoro”. “Ci stiamo confrontando anche con i proponenti, e al tavolo non ci sono attriti o questioni insormontabili. Io non sono pessimista, io guardo agli atti” ha concluso. L'articolo: allaproviene daDailyNews.