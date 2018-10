Modric | ' Non giocherei mai con Messi | con Ronaldo siamo amici'

La querelle Modric-Inter non è affatto finita : Modric-Inter, l’affare potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane dopo che in estate ha tenuto col fiato sospeso i tifosi nerazzurri Modric-Inter, una querelle infinita. Già nel mese di agosto si è fatto un gran parlare del possibile approdo in nerazzurro del centrocampista più forte del mondo. All’epoca però non se ne fece nulla, con tanto di sfuriata di Florentino Perez il quale ha accusato l’Inter di ...

Inter-Modric - non è finita : rinnovo col Real lontano - c'è ancora una speranza : Così, come scrive il Corriere dello Sport , un rinnovo che le Merengues davano per scontato non lo è più: Florentino vuole rinnovare di un'ulteriore stagione il contratto dell'ex Tottenham , che però ...

Inter : Modric impossibile - a meno che non sia lui a voler lasciare il Real Madrid : Il grande tormentone di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello relativo al possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato era in cerca di nuovi stimoli e avrebbe voluto lasciare il Real Madrid, anche per volonta' della moglie che avrebbe visto di buon occhio una nuova esperienza in una citta' come Milano. Il patron del Real Madrid, Florentino Perez, però, non ha voluto saperne di privarsi del miglior ...

Modric : "L'atmosfera nello spogliatoio non è buona" : Da una parte gli strali della stampa spagnola che parla di 'naufragio' e ricorda le 'cinque ore e 19 minuti senza gol' , dall'altra le parole di un Luka Modric sconsolato: 'L'atmosfera nello ...

Senza Ronaldo il Real Madrid non segna più. Modric : 'Brutto clima nello spogliatoio' : Madrid - Risveglio amaro in casa Real Madrid , dove inizia a sentirsi tremendamente la mancanza di Cristiano Ronaldo . L'immagine propinata dalla ' Casa Blanca ' di un gruppo armnoniso e di una ...

Modric : 'Inter? Non mi sono mai visto lontano dal Real Madrid' : LONDRA - ' Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono visto mai lontano da Madrid' . Luka Modric , premiato ieri sera dalla Fifa come miglior giocatore dell'anno, intervistato dai media ...

Premio The Best - Modric gli dedica il titolo : Boban non trattiene le lacrime : E' stato eletto come il miglior giocatore del 2018: Luka Modric , centrocampista croato del Real Madrid, ci è aggiudicato il Premio Fifa The Best, con il talento croato che ha superato la concorrenza ...

O con noi, o senza di noi. Il messaggio di Cristiano Ronaldo e Leo Messi arriva forte e chiaro ai vertici del calcio. I due fenomeni del pallone, che negli ultimi dieci anni si sono spartiti tutti i riconoscimenti più importanti, hanno inviato un fax alla Fifa per comunicare che ...

Dybala - Pogba - Modric & C. Il mercato non finisce mai : È un mondo nuovo, ecco, stravolto in estate dall'affare Ronaldo e adesso ulteriormente stravolgibile da scenari vietati fino a pochi mesi fa. Nel frattempo, appunto, oggi ricomincia il campionato e ...

Real Madrid - Modric spegne le voci : 'Andare via? Non ci penso nemmeno' - : Lasciare il Real Madrid? Non scherziamo, non ci penso nemmeno! Questo è il miglior club al mondo, perché dovrei andar via?'.

Barcellona - Busquets : 'Migliore al mondo? Messi - non c'è paragone con Modric' : Sergio Busquets , centrocampista del Barcellona , parla di Lionel Messi : 'Il migliore al mondo? Adesso e da multo anni è Messi e lo sarà fin quando non si ritirerà. Modric è spettacolare ma Leo non ha paragoni, nè con Luka nè con nessun altro'.

L’Inter : nuovo assalto a Modric - Ausilio non si rassegna : L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il ...