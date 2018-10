Mitsuoka Rock Star | è una Mazda MX-5 o una vecchia Corvette? – FOTO

Mitsuoka Rock Star - Una MX-5 travestita da Corvette Sting Ray : La giapponese Mitsuoka ha presentato un nuovo modello derivato dalla Mazda MX-5 di quarta generazione. L'intento, come in molte delle realizzazioni precedenti, è quello di cambiare totalmente fisionomia alla vettura senza toccare la meccanica: in questo caso la MX-5 si trasforma nella Mitsuoka Rock Star, chiaramente ispirata alla Corvette Sting Ray degli anni 60.Rinuncia ai fari a scomparsa. Per ottenere questo risultato sono stati ...