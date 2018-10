Minniti | il candidato di sinistra che parla il linguaggio della destra

Rivoluzione Pd - Minniti candidato segretario? "E' l'unico che può battere Salvini" : Attesa per la candidatura dell'ex ministro dell’Interno, caldeggiata con un appello pubblico da diversi sindaci: "E' l'unica...

DIETRO LE QUINTE/ Minniti nasconde il vero candidato dei renziani : L'investitura di Minniti a candidato segretario Pd assomiglia molto al più tipico dei cavalli di Troia. Un'idea di Renzi per "salvare" uno del suo gruppo. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:03:00 GMT)L'INTERVISTA/ Zingaretti: ecco il mio Pd, contro la povertà e per l'Europa politica, di N. ZingarettiSCENARIO/ Il partito (italiano) che vuole l'Italia in crisi, di A. Mangia

Pd - Sala : “Minniti? Buon candidato. Ma basta con tormentone su chi è pro o contro Renzi” : “Penso che quella di Marco Minniti sia una Buona candidatura, spero che le primarie non diventino ancora una questione di chi sta con Renzi e chi contro, sennò siamo punto e a capo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la lettera appello di alcuni sindaci del Pd all’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, perché decida di candidarsi alle primarie. “Vediamo un po’ innanzitutto che Minniti ...

Spunta l'ipotesi Minniti come candidato alla segreteria del Pd - : Appello di 13 sindaci per la candidatura dell'ex ministro dell'Interno, ma lui prende tempo per decidere

Ceccanti - Minniti candidato innovativo : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Una candidatura "consistente e innovativa": così il deputato Pd Stefano Ceccanti definisce l'appello per una candidatura di Marco Minniti alle primarie Dem. "Mantenere il ...