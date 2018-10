Minimarket | suk e bazar | Roma invasa da negozi stranieri

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Aperti giorno e notte, spesso mecche della movida molesta, mini-market, suk ehanno cambiato la fisionomia delle principali città italiane. Tanto che governo e amministrazioni locali si apprestano a correre ai ripari.Fa già discutere l"annuncio del ministro dell"Interno, Matteo Salvini, a proposito di un emendamento al decreto sicurezza e immigrazione che disporrà la chiusura deietti etnici entro le 21. Un"iniziativa, chiarisce il vicepremier, "per limitare gli abusi e le irregolarità di alcuni" come la vendita di alcolici in barba a regole ed ordinanze comunali. Ma non è solo il governo gialloverde a voler porre limiti ad un fenomeno che negli ultimi anni si è diffuso a macchia d"olio, approfittando talvolta anche delle lacune presenti nella legislazione. A, ad esempio, il Campidoglio è stato costretto ad approvare una delibera che vieta per tre anni ...