Minacce di morte all' avvocato del carabiniere Tedesco

Cucchi - Minacce di morte all’avvocato di Tedesco - il carabiniere che ha confessato il pestaggio : Eugenio Pini, legale del carabiniere che ha accusato due colleghi del pestaggio del geometra romano, è stato raggiunto da una telefonata minatoria (in dialetto siciliano). "Lei mi ricorda Rosario Livatino", in riferimento al giudice ucciso dalla mafia.Continua a leggere

Due settimane fa Christine Blasey Ford aveva testimoniato contro Brett Kavanaugh, il candidato dei Repubblicani a giudice per la Corte Suprema americana, davanti alla commissione Giustizia del Senato, a Washington DC. Ford aveva raccontato che Kavanaugh avrebbe aver tentato di