Milano | omicidio a Cinisello Balsamo | un arresto

Milano : tentato omicidio - arrestato 29enne : Milano, 4 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 29 anni, accusato di tentato omicidio. Sabato scorso gli agenti della squadra mobile della questura di Milano, assieme alle volanti, sono intervenuti in via Ciceri Visconti, in zona Calvairate, per un accoltellamento. Vittima,

Milano - corteo antirazzista per ricordare l'omicidio di Abba : corteo antirazzista a Milano per ricordare l'omicidio di Abdoul Guiebre, Abba, ammazzato a sprangate a Milano in via Zuretti 10 anni fa, nel settembre del 2008.

La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro : La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta nei confronti di Alessandro Garlaschi, l’autista dell’ATM accusato di avere ucciso Jessica Faoro lo scorso 7 febbraio a Milano, in un appartamento di via Brioschi. A Garlaschi è stato contestato l’omicidio aggravato dalla The post La procura di Milano ha chiuso l’inchiesta sull’omicidio di Jessica Faoro appeared first on Il Post.

Milano : fugge dopo tentato omicidio ma torna per amore - arrestato : Milano, 13 set. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 21 anni per il tentato omicidio di un connazionale di 32 anni commesso il 4 giugno scorso nelle cantine di una palazzina di via dei Cinquecento a Milano. Il 21enne, con alcuni precedenti per spaccio e detenzione di sost

Milano : lite per droga - un arresto per tentato omicidio : Milano, 3 set. (AdnKronos) - arresto per tentato omicidio della polizia di Milano. Il commissariato di Lontereggio ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne ritenuto responsabile del grave ferimento di un cittadino marocchino di 19 anni, suo dirimpettaio. I

Bosnia - Paraga libero : inchiesta a Milano sull’omicidio dei tre volontari italiani : Hanefija Prijic, il comandante Paraga, è libero. Ma la magistratura resta sulle sue tracce. L’ex capo delle milizie paramilitari Bosniache, scarcerato martedì dopo aver scontato la pena comminata per la strage di Gornji Vakuf in Bosnia, in cui persero la vita tre volontari italiani, è stato espulso dall’Italia. Ma la procura di Milano ha aperto un’inchiesta, per ora contro ignoti, per chiarire chi effettivamente abbia sparato a ...