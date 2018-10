Milano o cara Fiabe milanesi e lombarde

Milano - speronano l'auto dei carabinieri e fuggono. Arrestati dopo inseguimento da film : Due rom del campo nomadi di Muggiano, a Milano, sono stati Arrestati dai carabinieri dopo aver speronato l'auto dei militari nel corso di un inseguimento degno di un film americano avvenuto a Trezzano ...

Milano - neonato muore soffocato in appartamento del Lorenteggio. Indagano i carabinieri : Il piccolo, che aveva solo 45 giorni, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Era stato affidato a una baby sitter insieme al fratellino. Ipotesi asilo abusivo

Milano - neonato muore soffocato in un appartamento del Lorenteggio. Indagano i carabinieri : Il piccolo, che aveva solo 45 giorni, potrebbe essere deceduto a causa di un rigurgito. Era stato affidato a una baby sitter insieme al fratellino

Milano - Caravaggio oltre la tela : al museo della Permanente la mostra in 3d : Inaugura domani, al museo della Permanente di Milano, la mostra "Caravaggio – oltre la tela", racconto immersivo e multimediale ad alto tasso tecnologico che promette di essere molto spettacolare. Quarantacinque minuti che grazie a 16 video proiettori, filmati originali e speciali cuffie binaurali, porterà per mano lo spettatore alla scoperta della parabola artistica ed umana del grande maestro lombardo.Continua a leggere

Cara Milano - Versace ancora da bere Il creativo? E' a servizio del profitto : Non sono passati secoli eppure ci sembra così lontana l’era dei lustrini, del guadagno facile, della Milano energetica e scintillante, in una Festa Mobile continua, culla della più impressionante concentrazione di creativi che l’Europa occidentale Segui su affaritaliani.it

Milano - tassista abusivo violenta e rapina una cliente : fermato dai carabinieri : L’uomo, originario del Marocco, ha caricato in auto la ragazza in zona Corvetto dopo la discoteca e l’ha portata a casa sua a Corsico, dove ha consumato lo stupro. Per lui le accuse sono violenza sessuale, rapina e sequestro di persona

Alfa Romeo Giulia Carabinieri : Milano-Como-Milano in tempo record per salvare vite umane [FOTO] : La potentissima Giulia Quadrifoglio da 510 Cv in dotazione ai Carabinieri di Milano ha permesso di effettuare un trasporto organi urgente in un tempo incredibile Una delle due Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in servizio presso l’Arma die Carabinieri – esattamente quella operativa nella città di Milano – è stata protagonista di un importantissimo intervento capace di salvare preziose vite umane. Dopo aver ricevuto una richiesta d’aiuto ...

Il Presidente ENAC - Vito Riggio - visita l'Aeroporto Il Caravaggio di Milano Bergamo : Teleborsa, - Il Presidente di ENAC, Vito Riggio , si è recato oggi in visita all'Aeroporto "Il Caravaggio" di Milano Bergamo, accolto dai vertici di SACBO , il Presidente Roberto Bruni e il direttore ...

Il Presidente ENAC - Vito Riggio - visita l'Aeroporto "Il Caravaggio" di Milano Bergamo : Il Presidente di ENAC, Vito Riggio , si è recato oggi in visita all'Aeroporto "Il Caravaggio" di Milano Bergamo, accolto dai vertici di SACBO , il Presidente Roberto Bruni e il direttore generale ...

A Milano arriva “Caravaggio oltre la tela” - la mostra immersiva sul genio italiano : Si inaugura il 6 ottobre al Museo della Permanente di Milano la mostra "Caravaggio - oltre la tela", racconto immersivo ed esperienza multimediale di altissima tecnologia e spettacolarità in cui si potrà ripercorrere, in 45 minuti con l’ausilio di 16 video proiettori, filmati originali e speciali cuffie binaurali, la vicenda artistica ed umana del grande maestro lombardo.Continua a leggere

Milano - istituto chiuso per la presenza di scarafaggi : Un episodio increscioso sta tormentando la scuola primaria di via Brunacci, zona Navigli (Milano). L’edificio sarebbe invaso dagli scarafaggi. In verità, lo scorso Luglio erano stati attuati gli opportuni interventi di disinfestazione per liberare i locali dell’istituto dalla presenza molesta di tali creature; evidentemente non sono bastati. Una trentina di bambini della scuola materna comunale (facente parte dello stesso plesso) ...

Milano - istituto chiuso per la presenza di scarafaggi : Un episodio increscioso sta tormentando la scuola primaria di via Brunacci, zona Navigli (Milano). L’edificio sarebbe invaso dagli scarafaggi. In verità, lo scorso Luglio erano stati attuati gli opportuni interventi di disinfestazione per liberare i locali dell’istituto dalla presenza molesta di tali creature; evidentemente non sono bastati. Una trentina di bambini della scuola materna comunale (facente parte dello stesso plesso) ...

Milano - istituto chiuso per la presenza di scarafaggi : Un episodio increscioso sta tormentando la scuola primaria di via Brunacci, zona Navigli (Milano). L’edificio sarebbe invaso dagli scarafaggi. In verità, lo scorso Luglio erano stati attuati gli opportuni interventi di disinfestazione per liberare i locali dell’istituto dalla presenza molesta di tali creature; evidentemente non sono bastati. Una trentina di bambini della scuola materna comunale […] L'articolo Milano, istituto ...

Milano : troppi scarafaggi - scuola primaria chiusa per disinfestazione : Gli alunni trasferiti nella vicina materna. L'Ats aveva disposto già a luglio le operazioni contro le blatte: "Problema non ancora risolto"