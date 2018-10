Milano maglia rosa tra le borse d' Europa

Lo spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Milano maglia rosa in Europa : Teleborsa, - Piazza Affari in vetta all'Europa dopo le rassicurazioni giunte dal governo italiano sulla volontà dell'esecutivo di rispettare i vincoli Ue. In bella mostra sul listino milanese i titoli ...