Milano | è allarme sassi contro le auto in corsa | Una vittima a Tgcom24 | Viva per

Milano - condomini - allarme spese : morosa una famiglia su 4 : Secondo una ricerca di Immobiliare.it appena uscita, Milano è la città più cara d'Italia, per le spese condominiali: 171 euro al mese, contro i 92 di media nazionale, con picchi verso l'alto nelle ...

Milano - evitato disastro ferroviario/ Buco di 13 centimetri nella rotaia : macchinista Trenord lancia allarme : Milano, evitato disastro ferroviario: Buco di 13 centimetri nella rotaia, macchinista Trenord lancia allarme e scongiura strage. Le ultime notizie su quanto accaduto venerdì scorso(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:29:00 GMT)

Vermi nella pasta alla mensa scolastica : allarme in provincia di Milano : Vermi vivi nei piatti di pasta serviti a mensa ai bimbi della scuola elementare.È successo a San Vittore Olona, Comune di 8mila anime nella città metropolitana di Milano. Cinque giorni fa alla scuola primaria "Giosuè Carducci" è scattato l'allarme: fra i maccheroni offerti ai bimbi in refettorio si agitavano piccole larve di insetti.Ora i genitori hanno preso carta e penna e si sono rivolti al sindaco del Comune lombardo, Marilena Vercesi, ...

Stuprata dal tassista abusivo. A Milano è allarme violenze : Milano - Un altro incontro serale "tra conoscenti", in questo o quel locale sotto la Madonnina. Un altro "invito amichevole" nottetempo a riaccompagnare a casa la signorina in questione, magari con una bella vettura nera da tassista, che seppure abusivo fa sempre una certa figura e ammanta il tutto di una coltre di protezione, di innocuità. L'epilogo, purtroppo, ha però ancora una volta i tratti feroci di uno stupro in piena regola. Con ...

Milano - RAPINA E STUPRA 70ENNE IN COMASINA/ Ultime notizie - stupratore-maniaco seriale? “Allarme sicurezza” : Secondo caso di RAPINA e stupro di una donna anziana nella propria abitazione nel quartiere della COMASINA a MILANO, si pensa a un singolo aggressore ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 20:14:00 GMT)

Milano - primo morto di eroina sintetica : è allarme sulla nuova droga : Una polvere scura, cento volte più potente dell'eroina e dagli effetti micidiali che si acquista a prezzi stracciati sul Web. Si chiama ocfentanil, la molecola sintetica che gia' ha fatto migliaia di vittime negli Stati Uniti ed ora, purtroppo, è arrivata anche in Italia. [VIDEO] Nell'aprile del 2017 un tossicodipendente di 39 anni è morto a Milano per overdose: si credeva che il decesso fosse stata provocato dalla classica 'brown sugar', eroina ...

Allerta Meteo - a Milano scatta l’allarme per Seveso e Lambro : La Regione Lombardia ha pubblicato l’avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per i possibili forti temporali previsti nell’area di Milano dalle ore 22 di oggi, giovedì 6 settembre, fino alle ore 00.00 di sabato 8 settembre. Il Comune di Milano ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago, per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre ...

«Milano-Meda - i ponti vanno chiusi». La lettera dei tecnici rilancia l'allarme : Sono ponti considerati a rischio, come già raccontato dal Corriere , eppure al momento non c'è nessuno stop al passaggio di auto e tir. Ma adesso l'allarme sui cavalcavia della Milano-Meda, dove ogni ...

Crollo ponte Genova - il Politecnico di Milano propose dei sensori d'allarme : ma il gestore rimandò : Ottobre 2017: la società Spea, per conto di Autostrade, commissiona al Politecnico di Milano lo studio dei piloni 9 e 10 del viadotto Polcevera. E nel contempo chiede il progetto di un sistema di ...

Milano : falso allarme bomba in ditta trasporti - due operai denunciati : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Una telefonata, l'annuncio della presenza di un ordigno esplosivo all'interno del deposito e subito è scattato l'allarme bomba in una cooperativa di facchinaggio di Milano, che opera per la Dhl. Sul posto, immediatamente, sono intervenuti i carabinieri con squadre di ar

Un anno fa l'allarme del Politecnico di Milano sul Ponte Morandi : I controlli sul Ponte Morandi erano previsti. In teoria se ne dovevano fare sei l'anno. Ma in pratica, no. Quattro da tecnici specializzati di Autostrade, due da parte degli ispettori del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Avrebbero tutti dato esito negativo, anche se il Politecnico di Milano, come riportano alcuni giornali, tra cui Repubblica, un anno fa aveva detto che gli stralli, i tiranti, dovevano essere rinforzati. Proprio ...