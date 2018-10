Milano Due serate di spettacolo con i comici Marta Zoboli e Gianluca De Angelis

Pirlo “gioca” il derby di Milano : il suo tifo ed il duello Higuain-Icardi : Higuain-Icardi è una sfida nella sfida nel derby di Milano, a detta di Andrea Pirlo però potrebbero esserci sorprese notevoli “Chi vincerà? Non lo so, quello che si può dire è che sarà sicuramente una bella partita. Credo che sarà una gara molto equilibrata, entrambe le squadre vengono da un buonissimo momento. Io farò il tifo per Gattuso e per i rossoneri”. Pirlo ha parlato anche del duello tra bomber ...

Notte di fuoco a Milano. Due incendi in depositi di rifiuti : Le fiamme sono divampate a Quarto Oggiaro in un sito di stoccaggio. Occorrerrà tutta la giornata per domarle. L'altro rogo a pochi chilometri di distanza in una ditta che lavora plastica e carta - ...

Notte di fuoco a Milano - fiamme in due depositi di rifiuti : Il primo, e più devastante rogo a Quarto Oggiaro, dove le fiamme hanno distrutto una ditta di stoccaggio: vigili del fuoco al lavoro per tutta la Notte. Sei ore dopo un secondo incendio in una ditta che lavora la plastica: indagini a 360 gradi

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Milano - Venezia e Cremona uniche a due vittorie - cadono Avellino e Trento : Quella andata in scena oggi è stata una seconda giornata di campionato scoppiettante a livello di risultati. Se Milano e Venezia confermano le proprie ambizioni, andando a vincere rispettivamente a Bologna e Pistoia, per Avellino c’è uno stop inatteso a Cremona, che rimane in testa alla classifica assieme alle due squadre sopracitate. Seconda sconfitta per Trento, che si ritrova tra le tre formazioni ancora inchiodate a zero punti (le ...

Milano : polizia arresta due persone in Stazione Centrale : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - La polizia ferrovia ha arrestato due persone in Stazione Centrale a Milano. Un cittadino pakistano di 21 anni ha cercato di rapinare un viaggiatore, tentando di strapparli il portafoglio dalle mani. Entrambi sono caduti a terra e il 21enne è stato bloccato da una guardi

Milano - aggredisce e palpeggia due donne : arrestato : La prima vittima portava a spasso il cane: è riuscita a sfuggire all'aggressore che ha attaccato un'altra donna prima di essere fermato dalla Polizia locale

Borsa - IPO in calo nel terzo trimestre. Milano a due velocità : Il terzo trimestre del 2018 è stato piuttosto avaro di sbarchi in Borsa in Europa. Secondo quanto emerso da un'analisi di PwC, nel periodo in esame ci sono state 64 offerte pubbliche iniziali , ...

Milano - la polizia insegue un'auto rubata : arrestati due minorenni : Non si sono fermati all'alt di una volante e hanno dato vita a inseguimento ad alta velocità attraversando la città da Nord a Sud-Est. È successo nella notte tra domenica e lunedì intorno alle 4. Due ...

DIRETTA/ Olimpia Milano Brindisi (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A basket) : DIRETTA Olimpia Milano Brindisi info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 1^ giornata (oggi 7 ottobre).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 17:10:00 GMT)

Milano - tassista abusivo condannato a otto anni per due stupri : È stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese arrestato dalla Squadra mobile lo scorso gennaio per violenza sessuale e accusato di aver stuprato in ...

Milano - condannato a 8 anni il tassista abusivo accusato di aver violentato due ragazze all’uscita di una discoteca : Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese accusato di aver stuprato due ragazze adescate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Natalia Imarisio, al termine del processo a cui hanno preso parte anche le due vittime, una delle quali presente anche oggi alla lettura della sentenza. La Procura aveva chiesto una condanna ...

Milano. Due nuovi bandi per vendita e affitto di negozi - uffici e appartamenti : Va avanti l’opera di valorizzazione economica del patrimonio immobiliare del Comune di Milano. Palazzo Marino ha infatti pubblicato due diversi