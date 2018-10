Milano | brucia il deposito di rifiuti Per prevenire gli ecoreati può bastare una

ilfattoquotidiano

: Milano, brucia capannone: nube nera su quartiere Bovisasca #milano - MediasetTgcom24 : Milano, brucia capannone: nube nera su quartiere Bovisasca #milano - grazia_natola : RT @byoblu: Qui la montagna di merda in Chiasserini ancora brucia e ancora colonne di fumo come l'Everest. La gente non respira, la puzza è… - LowMerlo : RT @byoblu: Qui la montagna di merda in Chiasserini ancora brucia e ancora colonne di fumo come l'Everest. La gente non respira, la puzza è… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Riassumendo i fatti: un’impresa (IPB Srl) attiva da tempo nel settore lavori stradali e movimento terra (nel 2008 aveva realizzato per conto del Comune dila strada di scorrimento fra viale Fermi e il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, oltre 5 milioni euro di lavori), regolarmente iscritta nell’elenco della Prefettura diriguardante le imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list), a partire dal 2017 presenta a catena una serie di richieste autorizzative per: a) stoccarespeciali, b) svolgere attività di intermediazione e commercio die c) bonificare aree inquinate. Richieste che vengono accolte nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente, Albo gestori Ambientali. Nel 2018 l’impresa non presenta regolari coperture fidejussorie all’Autorità pubblica garante (Città Metropolitana di). Qualcosa non torna: la fidejussione è ...