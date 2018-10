Milan | Shevcenko elogia Gattuso | “è un allenatore capace”

calcioweb.eu

: RT @vanoantonio: Io sono tifoso del Napoli ma non posso non fare gli auguri a un grande giocatore come andry shevcenko grande attaccante ex… - gouravdugar : RT @vanoantonio: Io sono tifoso del Napoli ma non posso non fare gli auguri a un grande giocatore come andry shevcenko grande attaccante ex… - antonyaruldass : RT @vanoantonio: Io sono tifoso del Napoli ma non posso non fare gli auguri a un grande giocatore come andry shevcenko grande attaccante ex… - Mad83it : #Berlusconi per il #Monza vuole solo giocatori educati, senza tatuaggi e modello. Peccato che il suo #Milan è stato… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Adesso c’è una grande serenità con l’arrivo del nuovo proprietario: è cambiata la dirigenza, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini. Vedo una certa linea nel loro lavoro, una direzione sulla quale loro stanno puntando e, piano piano, stanno formando la squadra. E poi,sta dimostrando di essere all’altezza di allenare una grande squadra e di poter portare ila un altro livello. Rino mi piace anche da”. Lo dice Andriy Shevchenko, ex rossonero e ora ct dell’Ucraina, in vista del derby di domenica sera, Inter-. “Rino – ha detto Shevchenko, a Sky Sport – era un giocatore con tanta grinta che ha usato la sua intelligenza per esprimere al meglio le sue qualità: aveva poca tecnica, ma tanta grinta. Un giocatore che ha dato sempre il 100% per la squadra, è stato molto intelligente”. La sfida di ...