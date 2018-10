Milan | Pato non esclude il ritorno | “Ci sono state battute con Leo | vedremo”

Pato : “Tornare al Milan? Vedremo a fine anno. Con Leonardo ho un buon rapporto…” : Clamorose indiscrezioni di mercato arrivano dalla Cina, precisamente dal Tianjin Quanjian, squadra dell’ex rossonero Alexandre Pato. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al Corriere dello Sport. Sulle offerte ricevute quest’estate: “Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, Vedremo cosa accadrà a fine anno”. “Leonardo mi stima, il […] L'articolo ...

Pato : 'Paquetá fortissimo - il Milan lo amerà. Mio ritorno? Vedremo ' : Ricevo tanti commenti e messaggi sui social da parte dei tifosi Milanisti, in Italia e nel mondo. Questo mi rende felice e mi fa pensare che, nonostante siano passati alcuni anni da quando sono ...

Ubisoft Milan : gli sviluppatori di Mario + Rabbids sarebbero al lavoro su un nuovo progetto AAA : Ubisoft Milan sta cercando del personale per un nuovo grande progetto ad ampio budget.Come possiamo leggere anche su Gamingbolt, lo studio Milanese di Ubisoft, lo stesso che ha lavorato a Mario + Rabbids: Kingdom Battle in esclusiva per Nintendo Switch lo scorso anno, starebbe lavorando su un nuovo AAA per il quale attualmente sarebbero in atto delle assunzioni mirate a determinati ruoli.Considerata la qualità di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ...

Milano. Maurizio Rossi morto nell’incendio divampato in via Moroni : Maurizio Rossi, 78 anni, è morto a Milano nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12.

Milan - comunicato ufficiale : rimborso anticipato dei bond emessi a Vienna : Bisogna ricordare che ai tempi del closing, l'hedge fund di Paul Singer prestò 180 milioni alla Rossoneri Sport Investment Lux per consentire a Yonghong Li di acquistare il club da Fininvest. Tale ...

Milan - Tognaccini lascia MilanLab : “il caso Pato e le proposte di Sarri - ecco com’è andata” : Daniele Tognaccini ha parlato del suo addio a MilanLab a distanza di 20 anni dall’arrivo in rossonero: il caso Pato fa ancora discutere Daniele Tognaccini, storico responsabile di Milan Lab, ha lasciato il club ed il suo posto all’interno dell’infermeria rossonera. Il suo contratto è scaduto il 30 giugno ed a distanza di pochi mesi Tognaccini ha raccontato al Corriere della Sera la propria esperienza al Milan: “Sono ...

Milano : in corso sgombero immobile occupato da attivisti 'Aldo Dice 26x1' : Milano, 4 set. (AdnKronos) - E' in corso, dalle 7 di questa mattina, lo sgombero dell'immobile occupato lo scorso primo settembre dagli attivisti del centro sociale 'Aldo Dice 26x1', a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese. Lo stabile, sito in Piazza Don Mapelli, era stato occupato nella sera