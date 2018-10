Milan | Montolivo saluta Clamorosa idea Monza?

Milan - poker alla Primavera : doppietta di Tsadjout. E c'è Montolivo tra i baby... : Adesso due giorni di riposo, dopo i quali saranno rientreranno anche gli undici nazionali sparsi per il mondo. Buone notizie, poi, in arrivo da Andrea Conti: è in gruppo da qualche giorno, presto ...

Probabili formazioni / Milan Chievo : quote e ultime novità live - Montolivo e Caldara ancora ai box (Serie A) : Probabili formazioni Milan Chievo: quote e le ultime novità per la sfida di questo pomeriggio a San Siro, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie A.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Milan - lo strano caso di Montolivo : da "separato" a reclutabile : All?ultimo respiro...grandi ragazzi! ?? #MilanRoma @acMilan Un post condiviso da Riccardo Montolivo , @Montolivo, in data: Set 1, 2018 at 2:05 PDT L'ultimo post su Instagram risale a quattro giorni fa:...

Milan - contro il Napoli Gattuso senza Montolivo e Zapata : Tra i 23 calciatori convocati per il match del Milan contro il Napoli, non ci sono i nomi di Riccardo Montolivo e Cristian Zapata Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, ha convocato 23 giocatori per la partita contro il Napoli in programma domani alle 20.30 al San Paolo. Out Riccardo Montolivo e Cristian Zapata. Questo l’elenco: Portieri: A.Donnarumma, G.Donnarumma, Reina; Difensori: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, ...