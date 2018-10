Milan | Mirabelli | “Pentito di Antonio Donnarumma Bonucci campione”

Milan - parla Mirabelli : 'Bonucci non poteva spostare gli equilibri' : TORINO - Una campagna acquisti da 230 milioni e un sesto posto nello scorso campionato che è valso l' Europa League . Questo è quello che rimane agli atti dei 15 mesi in rossonero di Massimiliano ...

Milan - parla Mirabelli : 'Gattuso uno dei migliori allenatori al mondo. Strano l'addio di Li' : ROMA - Una campagna acquisti da 230 milioni e un sesto posto nello scorso campionato che è valso l' Europa League . Questo è quello che rimane agli atti dei 15 mesi in rossonero di Massimiliano ...

Le verità di Mirabelli : “Donnarumma? Mi sono pentito. Bonucci? Doveva chiudere la carriera al Milan ma…” : Le verità di Mirabelli in merito al suo anno di Milan: l’aver riunito i fratelli Donnarumma è ciò di cui si è pentito, l’addio di Bonucci non è andato secondo i piani Ospite della trasmissione ‘Processo’, in onda su 7Gold, l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli ha svelato alcuni retroscena sul suo anno passato come dirigente rossonero. Insieme a Fassone, Mirabelli è stato uno degli uomini di ...

MIRABELLI A 360° SUL Milan/ L'ex DS rossonero si confessa : "Pentito dell'operazione sui fratelli Donnarumma" : MIRABELLI a 360° sul MILAN. L'ex DS rossonero si confessa: "Pentito dell'operazione sui fratelli Donnarumma, Gattuso grande allenatore, viene sottovalutato"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:33:00 GMT)

Milan - Mirabelli parla a 360° : "Un errore unire i fratelli Donnarumma" : Uno dei più bravi al mondo. È sottovalutato. Ho visto le partite del Milan e gioca un calcio bellissimo. Ha cambiato il Milan da cima a fondo. Ha fatto non bene, benissimo. Sa entrare in ogni ragazzo,...

Milan - Mirabelli torna a parlare : il tradimento di Mister Li - il caso Aubameyang e tanto altro : Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare del caso Li e del progetto del Milan cinese che è mestamente naufragato Milan, ricordi ancora Massimiliano Mirabelli? Sembra essere passata una vita dall’addio del dirigente che fece coppia con Fassone. Il club rossonero ha voltato pagina, con una società adesso molto seria e futuribile, diversamente da quella cinese che mostrava lacune evidenti. Mirabelli come detto è tornato a parlare ...

Quanto è costato il mercato di Fassone e Mirabelli al Milan : Ecco i veri numeri della campagna acquisti 2017-2018 tratti dal bilancio del Milan L'articolo Quanto è costato il mercato di Fassone e Mirabelli al Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - Pellegatti svela l’attaccante che sarebbe arrivato con Mirabelli : Dal suo canale Youtube nuovo di zecca, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto rivelare il nome dell’attaccante che sarebbe potuto arrivare al Milan, se Massimiliano Mirabelli fosse rimasto in società. Il telecronista ha fatto un nome a sorpresa, ben diverso da quelli usciti sulla carta stampata negli scorsi mesi. Mirabelli aveva individuato l’attaccante per il Milan Secondo quanto riportato da Pellegatti, Massimiliano ...

Mirabelli : 'Tiferò Milan - in bocca al lupo per la stagione' : In bocca al lupo anche a tutti i tifosi rossoneri in giro per il mondo. #ForzaMilan #NapoliMilan pic.twitter.com/4MIZJXUYnB " MMirabelliOfficial , @MassMirabelli, 24 agosto 2018 Keivan Karimi ...

Fassone e Mirabelli avevano tentato il colpaccio : portare Cristiano Ronaldo al Milan - il retroscena : Cristiano Ronaldo è, da qualche mese, un giocatore della Juventus. La società bianconera, grazie alle riconosciute abilità di Marotta e all’ambizione del presidente Andrea Agnelli è riuscita a strappare l’asso portoghese al Real Madrid, per quello che è stato definito “il colpo del secolo”. Tuttavia, CR7 sarebbe stato vicino anche al Milan nel passato più recente. Fassone e Mirabelli volevano CR7 al Milan Secondo quanto ...