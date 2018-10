Milan | Leonardo tenta il colpo Sangaré | considerato il nuovo Touré

Pato : “Tornare al Milan? Vedremo a fine anno. Con Leonardo ho un buon rapporto…” : Clamorose indiscrezioni di mercato arrivano dalla Cina, precisamente dal Tianjin Quanjian, squadra dell’ex rossonero Alexandre Pato. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al Corriere dello Sport. Sulle offerte ricevute quest’estate: “Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, Vedremo cosa accadrà a fine anno”. “Leonardo mi stima, il […] L'articolo ...

Pato torna al Milan? 'Ho già sentito Leonardo - Paquetá bravissimo e Ibra...' : Alexandre Pato gioca in Cina, ma porta sempre il Milan nel cuore. L'attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Il derby sarà una bella partita. Vedo Gattuso sempre concentrato, sta facendo un gran lavoro e di questo non avevo dubbi. L'Inter però è molto forte, sarà una partita difficile. Vincerà chi ...

Calciomercato Milan - il like di Leonardo che fa impazzire i tifosi rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan è in netta ripresa, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Chievo, la squadra rossonera ha tutte le chance per poter lottare per obiettivi importanti, anche per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato per gennaio e giugno, in particolar modo Leonardo scatenato. Nelle ultime ore un like del dirigente ha fatto ...

Calciomercato Milan - non solo Paquetà per i rossoneri : Leonardo pronto a piazzare un altro colpo a centrocampo : Il prossimo obiettivo dei rossoneri si chiama Leandro Paredes, centrocampista argentino attualmente in forza allo Zenit. Le alternative sono Barella e Ramsey Non solo Paquetà, già bloccato in vista del mercato di gennaio, il Milan continua a muoversi per rinforzare la rosa di Gennaro Gattuso. LaPresse/Jennifer Lorenzini Il prossimo obiettivo è un centrale di centrocampo, che corrisponde alle caratteristiche di Leandro Paredes, ex Roma e ...

Milan - Leonardo : 'Su Paquetà c'è un accordo di base con il Flamengo' : 'Paquetà? Non c'è molto da dire. Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato riapre a gennaio quindi dobbiamo ancora fare un pò di strada prima dell'ufficialità. Ora c'è da pensare solo ...

Leonardo : "Il Milan sta capendo che può fare cose importanti" : 'Il derby è sempre il derby. Si possono dire tante cose, ma poi quando fischia l'arbitro emerge la storia', parola di Leonardo, che di stracittadine ne ha viste tante, da giocatore e dirigente sponda ...

Leonardo - il Milan una macchina perfetta : ANSA, - ALESSANDRIA, 11 OTT - "Nel Milan, una 'macchina' perfetta in termini di organizzazione e di valori, ho lavorato sei anni al fianco di Adriano Galliani e questo mi ha permesso di capire come il ...

Milan scatenato - Leonardo conferma l’affare Paquetà! Novità anche su Ibrahimovic : Il dirigente del Milan Leonardo ha parlato dell’arrivo di Paquetà in rossonero e dell’idea Ibrahimovic che piace ai tifosi e non solo “Abbiamo un accordo di base con il Flamengo, ma il mercato apre 3 gennaio e l’ufficialità non può esserci. l’affare comunque è concluso. Sui social? Io seguo tutti, mi piace curiosare e quindi seguo anche Lucas. Avremo tempo di parlarne, deve ancora giocare 10 partite in Brasile ed è in lotta per ...