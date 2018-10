Miguel Bosè si separa dal compagno Nacho Palau

people24.myblog

: Miguel Bosè si separa da Nacho Palau, i 4 figli verranno 'spartiti' tra il cantante e il suo ex. In Italia potrebbe… - repubblica : Miguel Bosè si separa da Nacho Palau, i 4 figli verranno 'spartiti' tra il cantante e il suo ex. In Italia potrebbe… - Desely1 : RT @VenezianiMar: Miguel Bosè e il suo compagno, dopo aver ‘comprato’ ciascuno una coppia di gemelli da un utero in affitto, si separano. Q… - RPegna : RT @VenezianiMar: Miguel Bosè e il suo compagno, dopo aver ‘comprato’ ciascuno una coppia di gemelli da un utero in affitto, si separano. Q… -

(Di martedì 16 ottobre 2018)Bosé sicon il suo, lo scultore spagnolo. Dopo diversi anni, il cantante italo-spagnolo e l’artista valenciano si sono detti addio. Come riporta El Mundo, la fine della relazione è giunta nella massima serenità della coppia, il cui problema maggiore riguarda i quattro figli. La paternità dei bambini, finora era stata condivisa anche se i gemelli Diego e Tadeo erano stati adottati daBosé e Telmo e Ivo da. Per risolvere il problema della distanza dei quattro fratelli,Bosé eavrebbero quindi deciso di organizzare lunghe sessioni su Skype per far sì che i quattro possano continuare a tenersi in contatto. Come riconosciuto dagli stessi protagonisti, si tratta di una situazione «un po’ caotica e spinosa, soprattutto a causa dellazione dei bambini».Bosé, che manca da tempo sia dalla Spagna che ...