Miguel Bosé si separa dal compagno Nacho Palau Si parleranno tramite Skype

(Di martedì 16 ottobre 2018)sidallo scultore spagnolo. A dichiararlo i media spagnoli. In conseguenza di ciò, anche i quattro figli della coppia sono costretti a dividersi. Due gemelli quindi rimangono con il cantante, che dopo essersi diviso tra Panama e Madrid ha scelto ora di stabilirsi in Messico, gli altri due con.Il 27 aprile 2011 il conduttore di Operazione Trionfo aveva annunciato pubblicamente, attraverso i suoi profili social, di esser diventato papà di due gemelli, Diego e Tadeo,una gestazione per altri. Il 29 giugno di due anni dopo, dichiarò alla rivista spagnola Shangay di essere padre di altri due bambini: Non ho due figli ma quattro. A sette mesi dalla nascita di Diego e Tadeo sono arrivati altri due gemelli, Ivo e Telmo. Allo scopo di risolvere il problema dei legami da mantenere per salvaguardare il benessere dei figli,Bosè e il suo ...