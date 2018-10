Miguel Bosè si separa da Nacho Palau | i 4 figli verranno spartiti tra il

Miguel Bosè si separa dal compagno : divisi i quattro figli : Miguel Bosè si è separa to dal compagno e da due dei suoi quattro figli . Questo è quanto si apprende dai media spagnoli secondo i quali la relazione tra il cantante e lo scultore valenciano Nacho Palau sarebbe arrivata al capolinea.La separa zione, come spesso avviene, non riguarderà solamente i due uomini, ma anche i figli dei quali la coppia condivide la paternità.Come riporta Tgcom24, i due avrebbero deciso di "dividersi la prole": una coppia ...

Miguel Bosé si separa dal compagno. Divisi i 4 figli : 2 gemelli a Bosè e 2 a Palau : Miguel Bosè si separa dallo scultore spagnolo Nacho Palau , secondo quanto rivelano i media spagnoli.E anche i quattro figli della coppia sono costretti a dividersi. Due gemelli rimangono con il cantante, che dopo essersi diviso tra Panama (dove è nato 62 anni fa) e Madrid ha scelto ora di trasferirsi in Messico, gli altri due con Palau .Secondo Carmen Rigalt, giornalista de El Mundo, il cantante ha deciso di trasferirsi in Messico ...

