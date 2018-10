MIGRANTI SCARICATI IN ITALIA DALLA FRANCIA DI MACRON Viminale | Rimpatrio non era

Il "conflitto perfetto" con la Francia sui MIGRANTI SCARICATI al Claviere : L’Italia accusa la Francia di aver portato illegalmente immigrati nel suo territorio Madrid, 16 ott 08:40 - (Agenzia Nova) - Nel pomeriggio del 12 ottobre scorso, un furgone della gendarmeria francese ha attraversato il confine italiano a Claviere, nelle Alpi torinesi, e ha fatto scendere, in un'are

MIGRANTI SCARICATI al confine italiano - il video che incastra la Francia al vaglio dei pm : Si riaccende la polemica tra l'Italia e la Francia. Venerdì scorso, sei mesi dopo il blitz della gendarmerie in un centro Migranti a Bardonecchia (guarda il video), un furgone della polizia francese è stato visto a Claviere, sulle Alpi del Torinese, mentre stava facendo scendere un paio di uomini, presumibilmente immigrati irregolari di origine africana, che si sono poi dileguati. Il mezzo è stato notato e filmato da agenti della Digos in una ...

Il Viminale accusa : «MIGRANTI SCARICATI dai gendarmi francesi al confine italiano» : Furgone avvistato da poliziotti italiani a Claviere. Il ministro dell’Interno Salvini: «Non voglio credere che Macron utilizzi la polizia per scaricare di nascosto gli immigrati». È ciò che avviene da anni, però, a Ventimiglia e ai confini con Svizzera e Slovenia

"Due MIGRANTI SCARICATI dai gendarmi francesi in territorio italiano" : l'ira del Viminale : In corso gli accertamenti per capire cosa sia successo venerdì scorso nei pressi di Claviere, nel Torinese. Il mezzo è poi tornato oltreconfine: la scena documentata da un video della Digos.Salvini: "Non siamo il campo profughi d'Europa"

