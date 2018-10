Migranti | ' passeur' di confine | Io | trafficante di disperati

Dà passaggio con BlaBlaCar a coppia Migranti : condannato come passeur : È stato arrestato e condannato in meno di 12 ore per aver dato un passaggio a due migranti. Un uomo italiano, ma residente oltralpe, ha accompagnato con la sua auto una cittadina ivoriana e un marocchino dalla Francia fino in Italia. I due erano stati contattati tramite il portale di car pooling BlaBlaCar.Ma alla frontiera del traforo del Monte Bianco i due passeggeri sono risultati irregolari in Italia e l'aostano è stato arrestato perché ...