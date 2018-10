Migranti oltre il confine italiano | Parigi ammette l' errore

I francesi 'scaricano' i Migranti oltre la frontiera italiana : Il mezzo è stato avvistato dalla polizia italiana, a Claviere nel torinese, che ha avviato le indagini. Salvini chiede di fare chiare chiarezza. La Farnesina si è immediatamente attivata con l'...

Migranti : oltre 7 mila fermati in 7 giorni a confini Turchia :

'In quattro mesi l'amministrazione Trump ha separato oltre 6mila famiglie di Migranti' : Il presidente degli Stati Uniti Trump ha dovuto rivedere la sua politica sulla separazione dei minori dalle loro famiglie al confine con il Messico dopo le denunce delle associazioni umanitarie e ...

Migranti - Spagna : oltre 440 persone soccorse in mare : La Guardia costiera spagnola ha reso noto di aver tratto in salvo oltre 440 Migranti che dalle coste del Nord Africa tentavano di attraversare il Mediterraneo. Si tratta di 447 persone che erano ...

La barista pro Migranti riceve donazioni per oltre 9.300 euro in quattro giorni : 'Solidarietà per Delia' è il titolo dell'iniziativa che vede come protagonista la titolare del bar Hobbit della città di confine, che circa tre anni fa è balzata agli onori della cronaca con l'...

Migranti - la Tunisia : niente rimpatri oltre gli accordi previsti. Salvini : martedì incontro per stop flussi : Comincerà probabilmente lunedì il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati ieri a Lampedusa. I Migranti verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito...

Sondaggi politici/ Migranti - con Salvini oltre il 50% degli italiani : "Più mi attaccano più mi danno forza" : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Migranti - oltre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni. “Superstiti subito chiusi in campi di detenzione” : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...