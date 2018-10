Migranti | Lucano | fiducioso | andremo avanti senza finanziamenti

Riace - il Viminale : nessun trasferimento obbligatorio dei Migranti . Lucano : 'Rifarei tutto' : ... potrebbe essere trasferito e si chiuderà così il modello di accoglienza e integrazione messo in campo dal sindaco Mimmo Lucano , un esempio che ha fatto il giro del mondo per i risultati di ...

Riace - delegazione di Migranti va da Lucano "Non vogliamo andarcene - è la nostra vita" : Cresce la preoccupazione tra i migranti che vivono a Riace dopo la circolare con cui il ministero dell'Interno ne ha disposto il trasferimento. Alcuni giovani hanno voluto esprimere il loro punto di vista al sindaco Domenico Lucano facendogli visita nella casa in cui dal 2 ottobre si trova agli arresti domiciliari

Riace - i Migranti a Lucano : "Non vogliamo andare via". L'Anpi a M5S : "Fermi Salvini" : Il ministro dell'interno: "Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni', sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace erano state avviate da Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi ...

Riace - i Migranti al sindaco Lucano : 'Non vogliamo andare via' - : "Qui c'è la nostra nuova vita", il messaggio lanciato dopo la circolare del ministero dell'Interno che ha disposto il trasferimento dei migranti . "Non ci sarà alcuna deportazione", rassicura la ...

Migranti : Boldrini - sto con Mimmo Lucano contro ogni mafia : Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "Avete visto? Le priorità di Salvini in Calabria sono mandare via famiglie e bambini che vivono a Riace e smantellare un modello di integrazione che ha funzionato ed è noto nel mondo. A mio avviso, la cosa più importante che un ministro dell’Interno dovrebbe fare nei terr

Riace - delegazione di Migranti va da Lucano : "Non vogliamo andarcene - è la nostra vita" : Cresce la preoccupazione tra i migranti che vivono a Riace dopo la circolare con cui il ministero dell'Interno ne ha disposto il trasferimento. Alcuni giovani hanno voluto esprimere il loro punto di vista al sindaco Domenico Lucano facendogli visita nella casa in cui dal 2 ottobre si trova agli arresti domiciliari

Riace - Viminale : via 200 Migranti. Pronto ricorso al Tar. Lucano : 'Vogliono distruggerci' : Il Viminale vuole cancellare il modello Riace per l'accoglienza dei migranti. Ora hanno 60 giorni per lasciare il comune calabrese Pronto per il ricorso al Tar. Protesta il sindaco Mimmo Lucano, agli ...