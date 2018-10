Migranti espulsi in Italia dalla polizia francese Parigi | “Un errore”

Decreto Migranti - il Colle blocca l'automatismo denuncia-espulsione : LE STRADE Le formule per correggere il testo sono anche loro tema di grande attenzione politica. La strada più semplice, che più piace al Quirinale perché eviterebbe tensioni esplicite, prevede che ...

Migranti - la condanna in primo grado non fa scattare l'espulsione : GLI ALTRI RITOCCHI Le modifiche che ammette il Viminale sono, invece, quelle richieste dal ministero dell'Economia per la bollinatura della Ragioneria generale. L'impegno di spesa è scomparso, in ...

Salvini : “Rimpatriati 40 Migranti tunisini con volo charter. Renderemo più veloci e numerose le espulsioni” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato che alcuni dei migranti tunisini approdati sulle coste italiane qualche giorno fa sono stati rimpatriati questa mattina: "Rimpatriati questa mattina, con volo da Palermo, 40 tunisini irregolari arrivati coi “barchini” qualche giorno fa. Il resto del gruppo partirà con i prossimi charter, a partire da quello di questo giovedì".Continua a leggere

Salvini ha annunciato entro l'autunno accordi di espulsione e rimpatrio di Migranti : "Stiamo lavorando per fare quello che in vent'anni non si è fatto: accordi di espulsione e rimpatrio assistito con tutti i Paesi di provenienza di questi ragazzi e di queste ragazze". E sono Senegal, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Mali, Gambia, Costa d'Avorio, Sudan, Niger. entro l'autunno "saprò dire quanti e di che tipo ne ho fatto". Lo ha annunciato Matteo Salvini in un'intervista a ...

Migranti - Salvini : “Entro l’autunno accordi di espulsione con Paesi africani. Altrimenti ci mettiamo 80 anni per rimpatri” : “Io non do tempi a caso, ma posso dire che entro l’autunno faremo accordi di espulsione e di rimpatrio volontario assistito con tutti i Paesi di provenienza di ragazze e ragazzi immigrati irregolari: Senegal, Pakistan, Bangladesh, Eritrea, Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Sudan, Niger”. Lo annuncia ai microfoni de “L’indigato speciale”, su Rtl 102.5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, che aggiunge: “Da tre mesi stiamo aprendo ...

Migranti - Salvini : "Meno sbarchi e più espulsioni"/ Incontro con Tony Blair : "Proposto conferenza sull'Africa" : Migranti, Matteo Salvini: "Meno sbarchi e più espulsioni". Il ministro dell'Interno ha incontrato l'ex premier britannico Tony Blair: "Proposto conferenza sull'Africa". Le ultime notizie

Crollo degli sbarchi di Migranti Salvini : "Ora moltiplichiamo le espulsioni" : I risultati ottenuti fin qui non gli bastano. Matteo Salvini vuole ottenere il massimo dalla sua lotta all'immigrazione clandestina. I numeri dimostrano che quanto fatto è la strada giusta per fermare ...

A agosto sbarchi Migranti -65% su 2017. Salvini : 'Più espulsioni' : Roma, 5 set., askanews, - sbarchi di migranti in calo ad agosto: secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, lo scorso mese sono stati 1.491 i migranti arrivati via mare in Italia, rispetto ai ...

Migranti - Salvini : "Ora espulsioni"Asilo - ecco i dati del Viminale : "Tempi più rapidi e minori costi, ora siamo al lavoro per aumentare le espulsioni, cosa che chi mi ha preceduto purtroppo non ha fatto", dichiara intanto il ministro dell’Interno Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Migranti IN AUSTRALIA CON BARCA SEMIAFFONDATA : "PRIMA VOLTA IN 4 ANNI"/ Falla nei controlli : saranno espulsi : MIGRANTI sBARCAno in AUSTRALIA dopo 4 anni. Ministro dell'interno: "Li rispediremo al loro paese d'origine". Un gruppo di vietnamiti ha tentato di violare le coste AUSTRALIAne