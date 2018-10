Migranti | Conte | domani chiederò chiarimenti a Macron su Claviere

Migranti - Conte : "Obiettivo è gestione condivisa dei flussi" : Giuseppe Conte riferisce in Senato in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre. 'Arriva in un momento in cui i cittadini attendono dall'Ue risposte concrete, le elezioni europee porteranno a una ...

Conte riferisce al Senato : "Austerity non più percorribile. E su Migranti servono garanzie" : ...lavorando senza sosta sugli investimenti che sono al centro della manovra " ed ha fatto un cenno alle disuguaglianze che definisce "moralmente inaccettabili" e capaci di far "implodere l'economia ...

Migranti - Conte blocca Merkel : "No accordi a scatola chiusa" : Lo scontro con la Francia per i fatti di Claviere rischia di risollevare lo scontro tra Parigi e Roma. Mentre il governo è impegnato a licenziare la manovra, la questione dei Migranti continua a tenere banco in Europa. Con Merkel, Conte e Macron che si trovano su fronti contrapposti.Oggi Conte è andato al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 ottobre e ha presentato quanto riferità agli altri colleghi capi di Stato e di governo. Oltre a ...

Ue - Conte : “Cambi passo - basta austerity”. E sui Migranti : “Non accetteremo movimenti secondari a scatola chiusa” : “Sull’immigrazione serve una equa condivisione delle responsabilità e dobbiamo consolidare quel cambio di paradigma sancito all’ultimo Consiglio. Sino a quando non avremo garanzie su questo punto non accetteremo a scatola chiusa soluzioni sui movimenti secondari, che stanno a cuore ad altri Paesi”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato, in vista del prossimo Consiglio ...

Migranti - VIMINALE : "STOP MODELLO RIACE"/ Ultime notizie - Salvini vs Lucano : le 4 violazioni contestate : MIGRANTI, VIMINALE cancella MODELLO Riace: saranno trasferiti. Ultime notizie, tra le motivazioni addotte dal ministero l'eccessivo numero di persone ospitate. Lucano,"vogliono distruggerci"(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:30:00 GMT)

Conte in Africa cerca sponda su Migranti - ma priorità è manovra : Addis Abeba, 11 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato oggi in Etiopia per sostenere il processo di pace con l'Eritrea e per cercare una sponda nell'Unione Africana ...

Migranti - Conte : chiesto a Unione africana di mediare sui rimpatri : "Ho chiesto ai vertici dell'Unione africana di farsi mediatori della possibilità di incrementare gli accordi sui rimpatri e di avere un sostegno nella strategia che stiamo coltivando in Europa per la ...

Piacenza - Migranti aggrediti a Bettola : tre indagati. Contestato anche un incendio : Sono stati i protagonisti di una sorta di spedizione punitiva nei confronti di alcuni migranti e hanno anche appiccato un piccolo incendio nell’alloggio che li ospita a Bettola, sulle colline piacentine. Non solo, perché le aggressioni fisiche e verbali a un gruppo di profughi si erano protratte nelle scorse settimane, non limitandosi a un solo episodio. Per questo la procura di Piacenza ha iscritto nel registro degli indagati tre persone ...

Decreto sicurezza - Mattarella firma ma scrive a Conte e mette paletti : rispettare la Costituzione sui Migranti : Via libera ma con paletti Dopo 10 giorni dal varo in Consiglio dei ministri il tormentato Decreto sicurezza vede la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma il capo dello...

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui Migranti rispettare la Costituzione" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese