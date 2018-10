Migranti | boom di adesioni per Mediterranea | Casarini ' raccolti 150mila euro' 2

Migranti : boom di adesioni per Mediterranea - Casarini 'raccolti 150mila euro' : Palermo, 16 ott. (AdnKronos) - Già 150mila euro raccolti per la prima missione attraverso il crowfunding e "un'ondata di adesioni" da parte di medici, paramedici, tecnici, volontari che chiedono di imbarcarsi e per farlo si mettono in ferie o in aspettativa. E' approdata a Palermo, dopo 12 giorni di