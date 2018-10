Mid-term | Trump | incassi record per Presidenziali 2020

Numeri contro. Trump verso le elezioni Midterm - fra sondaggi e Borsa : Giovedì il presidente Trump ha avuto a che fare con altri Numeri, che hanno un impatto anche su questi dati elettorali dei sondaggi: i titoli nelle borse di mezzo mondo sono crollati , Wall Street ha ...

Il voto di Midterm sarà deciso dalle donne. Il futuro della politica globale è femminile : Fenomeni come #MeToo e #TimesUp le porteranno a conquistare posti di potere nel governo e negli affari?

Rihanna sostiene dem a voto Usa Midterm : ANSA, -WASHINGTON, 10 OTT - Un'altra star del mondo delle spettacolo e' scesa in campo per invitare i propri seguaci a registrarsi per votare nelle elezioni di midterm, sostenendo i democratici. Rihanna, che ha 65 milioni di follower, ha seguito ...

TAYLOR SWIFT CONTRO TRUMP/ L’appello su Instagram della cantante : impennata di registrazioni al voto Mid-term : TAYLOR SWIFT, una delle star più amate nel mondo, parla di politica e ai suoi 112 milioni di followers su Instagram confessa: "voto per i democratici e credo nei diritti Lgbtq.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Usa - Taylor Swift si schiera - appoggia democratici in Midterm : Washington, 8 ott., askanews, - La pop star Usa Taylor Swift non si è mai schierata pubblicamente in politica finora, ma l'autrice di 'Bad Blood' è scesa in campo in vista delle elezioni di midterm a novembre. In un lungo post su Instagram, dove ha 112 milioni di follower, la 28enne Swift ha spiegato ...

Usa - Kavanaugh eletto giudice. Trump e i Repubblicani si prendono la Corte. Lo slancio dei conservatori verso il Midterm : 50 sì contro 48 no. Con una maggioranza risicata il Senato Usa ha confermato Brett Kavanaugh alla Corte Suprema. Il voto è arrivato dopo una durissima battaglia legale e politica. La nomina di Kavanaugh è stata messa in pericolo dalle accuse di Christine Blasey Ford, la donna che riconosce nel giudice colui che avrebbe cercato di stuprarla trentacinque anni fa. Un’indagine dell’Fbi non ha però portato a nuove prove o a una conferma ...

Usa - senatrice Elizabeth Warren : “Trump va rimosso”/ 25esimo emendamento : dem lancia sfida verso Mid-term : Usa, senatrice dem Elizabeth Warren: "Trump va rimosso" e si appella al 25esimo emendamento della Costituzione. Da Woodward alla talpa in Casa Bianca, tutti i guai del Presidente(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Tra football ed elezioni di Mid-term - Nike riaccende la polemica sull’inno in ginocchio : C’è un odore misto, di quelli che si sentono nelle cucine di ristorante, in questa storia di Colin Kaepernick che riempie le cronache internazionali. La vicenda: Kaepernick per sei anni è stato un quarterback in servizio per i San Francisco 49ers, con un contratto oltre i 100 milioni di dollari nell

Le elezioni di Midterm si avvicinano ed è corsa ai sondaggi. Trump nel mirino : La situazione in generale in effetti migliora in termini di approvazione quando si parla soltanto di economia: il 45 per cento degli intervistati da WaPo / Abc dice che Trump sta facendo un buon ...

Trump - audio rubato : violenze se Repubblicani perdono voto di Midterm - : La dichiarazione emerge da una registrazione audio, durante un incontro a porte chiuse tra il presidente, pastori evangelici e leader cristiani. Polemiche per l'intervento del tycoon accusato di ...

Midterm - repubblicani si preparano alla carica contro Trump : ... genero di Trump Licenziamento di membri del consiglio EpaIl Travel ban La politica di separazione familiare per i migranti illegali Risposta all'uragano in Porto Rico Sicurezza delle elezioni e ...

TRUMP - "ADDIO NAFTA - ACCORDO USA-MESSICO"/ Ultime notizie - promessa mantenuta di Donald in vista del Midterm : TRUMP annuncia ACCORDO Usa-Messico: “NAFTA addio”. Ultime notizie: nuova intesa commerciale fra i due storici nemici raggiunta in queste Ultime ore(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 08:10:00 GMT)

Il voto di Midterm che può cambiare la politica Usa : Negli ultimi diciotto mesi, il mondo ha assistito a una fase della politica americana inedita, mai sperimentata in precedenza: il presidente Donald Trump, con il suo nazionalismo economico neopopopulista di destra, il suo disprezzo per la diplomazia e la tradizione, rimane un mistero per il resto del mondo e anche per molti di noi qui negli Stati U...

