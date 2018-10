Messina | al via la sesta edizione di Atto Unico | cinque appuntamenti a teatro

Comune Messina : il sindaco De Luca si dimette via Facebook - "lascio l'8 ottobre" : Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha firmato la lettera di dimissioni dalla carica di primo cittadino. Nella missiva (pubblicata su Facebook) e inviata al segretario generale del Comune e per conoscenza al presidente del consiglio comunale ed alla comunità di Messina, De Luca afferma di rassegnare le proprie dimissioni "a far data dall'8 ottobre 2018". Al centro la "gravissima" situazione finanziaria ...

Il via - allo smaltimento dell'amianto delle baracche di Messina : Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, in un post sulla sua pagina Facebook ha evidenziato : 'smaltimento amianto baracche start! Così si procederà alla immediata demolizione delle baracche ...

Al via a Messina - una squadra per combattere l'illecito abbandono di auto : Alla presenza : 'del sindaco, dell'assessore all'Ambiente, della Polizia Municipale, della Polizia Metropolitana, del presidente della MessinaServizi e della consigliera Interdonato, dell'Ufficio di ...

Per gli alberi pericolanti - presenti sul viale Giostra a Messina : l'appello lanciato da Francesco Cipolla e Gabriele Rossellini : Dopo l'ennesimo incidente e l'ennesima tragedia sfiorata, con il crollo di un imponente Ficus Magnolioide a piazza Santa Caterina, davanti all'omonima chiesa , gli esponenti del M5S Francesco Cipolla ,...

Diciotti - il sindaco di Messina : «Ci inviano i migranti senza avvisare - li metto nelle baracche» : 'Ho chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza al Governo, ma intanto devo trovare il posto per loro e sono pronto a requisire mezzo mondo perché io non tengo 10mila famiglie sotto l'amianto, ...

Messina - il sindaco : inviano migranti senza avvisi - li metto nelle baracche : Cateno De Luca provocatorio sull'arrivo dei profughi scesi dalla nave Diciotti nell'hotspot della città siciliana. "Non sarebbe giusto dopo 110 anni dare un tetto dignitoso ai messinesi?", scrive il primo cittadino

Al Comune di Messina - il sindaco De Luca - ha avviato la ricognizione del personale di categoria A e B : Al Comune di Messina, il sindaco De Luca, ha avviato la ricognizione del personale di categoria A e B, ma ancora nessuno ha manifestato la propria disponibilità a fare l'attacchino. E Cateno De Luca ...

Crollano calcinacci dal viadotto dell’autostrada Messina-Catania : “Auto sfiorate - alcune hanno sbandato e tamponato” : “Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“: lo denuncia il Codacons, che annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania. “Diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa ...

La chiusura della via Tommaso Cannizzaro - raccontata dal sindaco di Messina Cateno De Luca : Il sindaco di Messina Cateno De Luca, attraverso un post sulla sua pagina Facebook ha raccontato la chiusura di un importante tratto stradale, scrivendo di aver ricevuto dall'assessore Minutoli e ...

Via Tommaso Cannizzaro a Messina : gli incidenti stradali occorsi agli scooter - la notte scorsa a causa del manto scivoloso : La notte scorsa in via Tommaso Cannizzaro si sono verificati diversi incidenti staradali che hanno avuto come protagonisti i conducenti di diversi scooter. A casusare tutto ciò, è stato un composto ...