Meghan a Sidney | il suo primo outfit è chic e fa «crash»!

vanityfair

: Dopo l'annuncio non si nasconde più #MeghanMarkle - radiodeejay : Dopo l'annuncio non si nasconde più #MeghanMarkle - zazoomnews : Meghan Markle incinta le prime foto del pancino. Pioggia di regali per il bebè a Sidney - #Meghan #Markle #incinta… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Day 1: pomeriggio ad Amiralty HouseDAY 1: passeggiata ad Admiralty HouseDAY 0: l'arrivo aCi siamo. Il tour dei duchi di Sussex (con pargolo in grembo) è entrato nel vivo e giàMarkle ha dato sfoggio di gran classe grazie a scelte stilose perfette, tanto da far andare perfino inil sito della designer australiana artefice del tubino indossato per i suoi primi impegni sul suolo del Commonwealth. Partiamo dall’inizio. In programma per oggi, 16 ottobre, una mattinata scandita dalla cerimonia di benvenuto in Admiralty House, residenza del governatore generale dell’Australia Sir Peter Cosgrove e della moglie Lady Cosgrove di cui Harry esono ospiti. Qui hanno anche ricevuto una delegazione di rappresentati dei 18 paesi partecipanti agli Invictus Games 2018.ha optato per tinte chiare e luminose, tubino candido, classico trench e pump di suede in tinta, poi ...