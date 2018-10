Mega Sg | la console che permetterà di giocare i classici SEGA arriverà il prossimo aprile

eurogamer

: #MegaSg: la console che permetterà di giocare i classici SEGA arriverà il prossimo aprile - Eurogamer_it : #MegaSg: la console che permetterà di giocare i classici SEGA arriverà il prossimo aprile - VGDealsSega : #Sega #Dreamcast Console + Controller + Spiele #Shenmue Mega Set #retrogaming #ebay???? ???? -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Un anno fa, Analogue annunciò la sua Super Nt,ovvero unapremium capace di far girare titoli SNES su televisori moderni con bassa latenza e qualità eccellente. Oggi l'azienda ha annunciatoSg, chedi rii titoli.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, lasarà disponibile dalad un costo di 189 dollari ed è in grado di leggere i vecchi titoli grazie a speciali adattatori, la versione base sarà disponibile con un adattatore per Master System, altri come quello per Game Gear, Mark III, SG1000, SC-3000 verranno venduti separatamente. La macchina monta un Altera Cyclone V FPGA realizzato da Kevin "Kevtris" Horton, si tratta di un circuito integrato che permette di effettuare operazioni usando il linguaggio Verilog. Per quanto riguarda il video,Sg offre la stessa uscita HDMI vista nel Super Nt ma senza l'analogico.Read ...