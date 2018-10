Medicina | stop al numero chiuso Ma il ministro Bussetti | non risulta

Donatore infetto - Aifa ordina lo stop di diversi lotti di Medicinali Plasmaderivati : A seguito della segnalazione di un Donatore per il quale è stata sospettata una “forma probabile di malattia di Creutzfeldt-Jakob", l’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto in via precauzionale il divieto di utilizzo di una serie di lotti di farmaci Plasmaderivati prodotti dalla ditta Kedrion SpA.Continua a leggere