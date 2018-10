Medicina : Salvini - no a numero chiuso : ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Io sono da sempre contrario al numero chiuso nelle facoltà scientifiche. C'è bisogno di ingegneri e medici". Lo afferma il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini. 16 ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di Medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...