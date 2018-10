Medicina | rettore Sapienza | no drastico stop a numero chiuso

agi

: RT @juls771: Io sono contenta che abbiano tolto il numero chiuso. Tanto se vali si vedrà nel corso degli studi. Col numero chiuso quanti so… - KurokoKookie11 : RT @juls771: Io sono contenta che abbiano tolto il numero chiuso. Tanto se vali si vedrà nel corso degli studi. Col numero chiuso quanti so… - juls771 : Io sono contenta che abbiano tolto il numero chiuso. Tanto se vali si vedrà nel corso degli studi. Col numero chius… - giqatilla : #medicina #rainews rettore torvergata :anche togliendo n. chiuso imbuto é specializzazione #rieducational channel 'mbuto'aveva ragione ?? -

(Di martedì 16 ottobre 2018) "Sull'ampliamento deldi accessi alle facoltà disiamo pronti a discutere, ma siamo assolutamente contrari alle soluzioni drastiche. Sull'eliminazione dei test di ingresso abbiamo grosse perplessità, perchè per formare un medico servono, laboratori, aule, docenti e dobbiamo garantire agli studenti una formazione adeguata". Lo ha dichiarato all'Agi, Eugenio Gaudio,dell'università Ladi Roma, commentando la decisione del governo di aumentare gradualmente ildegli studenti che possono accedere alla facoltà di. "Per sostenere la formazione di 70-75 mila studenti in- ha proseguito - servono imponenti investimenti che non si possono realizzare da un giorno all'altro. Fino a questo momento la formazione italiana è riconosciuta e ...